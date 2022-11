La lezione di Hamilton al calcio | lui in Qatar corse con il casco arcobaleno

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Mentre la Germania sta contrabbandando una foto con le bocche tappate come una vittoria della resistenza ai soprusi della Fifa e del– ma la fasciano, che poi ci ammoniscono…. – vale la pena di ricordare come funzionano i campioni dello sport consapevoli del ruolo che rivestono. Lewisinha corso sfoggiando un, nonostante gli avessero detto che non si poteva. E’ successo appena un anno fa, solo che nella stessa diatriba sul rispetto dei diritti delc’era la Formula 1 al posto del. Circuito di Lusail, Doha, 18 novembre 2021. La lotta per il titolo mondiale è apertissima: da una parte Lewis, dall’altra Max Verstappen. Tra l’altro è il primo Gran Premio della storia ...

Mentre le squadre ai Mondiali di calcio di Qatar 2022 cercano un modo (innocuo) per protestare, già un anno fa il campione di F1 aveva dato unaal pallone spaventato da un cartellino ......contra legem ad Abu Dhabi pur di aiutarlo a vincere (vi ricordate come Checo ostacolò). ... Nella Sprint dà unadi guida e di vita allo scorretto compagno Stroll e in gara dà spettacolo,... GP Abu Dhabi, Mercedes: terzo posto nel Costruttori, dopo una gara incolore Mentre le squadre ai Mondiali di calcio di Qatar 2022 cercano un modo (innocuo) per protestare, già un anno fa il campione di F1 aveva dato una lezione al pallone spaventato da un cartellino giallo ...Formula 1, Lewis Hamilton ha commentato la gara di Abu Dhabi dello scorso anno: "Non guardo al passato, cerco di non pensarci" ...