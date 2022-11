La Germania si fa piccina picciò davanti a una fascia. Ha vinto (di nuovo) la Fifa

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dov’è Neuer? Dicono sia in campo. Dovrebbe essere quell’ombra gialla che la regia internazionale non riesce a photoshoppare via, quando i giapponesi puntano la porta della. Ad un certo punto segnano pure, i giapponesi. Ma in tv il portiere tedesco viene inquadrato di striscio, solo sfiorato dalla luce delle telecamere. Da casa tutti lo cercano, Neuer. Perché avevano preannunciato la ribellione, l’atto dimostrativo, il sacrificio del capitano tedesco in nome dei diritti umani: avrebbe dovuto indossare la benedettaarcobaleno, e farsi ammonire come da imposizione della. Invece no, alla fine – incredibile, eh? – hadila fobia del cartellino giallo. Neuer sul braccio ha la“no discrimination”, seppur parzialmente nascosta sotto una maglia gialla. La ...