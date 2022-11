La Germania crolla al debutto | Giappone trionfante

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lastecca alcon il: ribaltato il vantaggio iniziale di Gundogan e i tedeschi ora non possono più fallire Dopo l’Argentina,un’altra delle grandi favorite di Qatar 2022. La, proprio come l’albiceleste, si fa ribaltare il vantaggio iniziale e finisce ko con il. Dopo essere passata in vantaggio con il penalty di Gundogan (così come Messi), nel finale i cambi del ct nipponico pagano: Doan e Asano confezionano infatti il successo dei Blue Samurai, che ora guidano il girone, in attesa di Spagna e Costa Rica. L'articolo proviene da Calcio News 24.