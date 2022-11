La Francia perde Lucas Hernandez | rottura del crociato

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il difensore e Campione del Mondo in caricaha dovuto già dire addio al suo Mondiale e al resto della stagione calcistica. Infortunatosi nella serata di ieri nel match d’esordio contro l’Australia, il laterale ha riportato ladel legamento del ginocchio destro. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Federcalcio francese questa mattina.L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Per la Francia è il terzo ko pesante dopo quello di Benzema e Nkunku, oltre agli altri infortunati Maignan, Kimpembe, Pogba. DOHA, 23 NOV – Il difensore francese Lucas Hernandez, infortunatosi al ginocchio ieri contro l'Australia, è costretto a dare forfait per il resto dei Mondiali di calcio del Qatar. Lo rendono noto. L'esito è spietato: Coppa del Mondo terminata per il fratello di Theo. Deschamps: "Perdiamo un elemento importante"