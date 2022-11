La Croazia non sfonda contro il Marocco | esordio deludente al Mondiale

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Solo un pareggio per laall’alin Qatar, Modric e compagni non sono riusciti areil. Il Girone F si preannuncia molto equilibrato, nell’altra partita grossa chance per il Belgioil Canada. La prima partita di giornata è stata molto, non si sono registrate grandi occasioni da gol. Le stelle delsono Zyiech, Hakimi, Boufal e En Nesyri. Larisponde con Modric, Kovacic e Brozovic a centrocampo, in attacco Perisic, Vlasic e Kramaric. La prima occasione è per Perisic, l’ex Inter sfiora la traversa. Splendido cross di Ziyech, En-Nesyri manca il gol del vantaggio. Alla fine del primo tempo occasione per Vlasic, grandissima parata di Bono. La ...