La carne sintetica spiegata a Lollobrigida

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il ministro dice che in Italia non arriverà mai. Ma non è cibo per Frankenstein: è identica alla solita, alternativa agli allevamenti intensivi e soluzione per la fame nel mondo. Se il sovranismo alimentare guarda alle Ande

Alcune multinazionali stanno lavorando per imporre un'alimentazione: Coldiretti ha attivato una serie di iniziative a difesa della genuinità dei prodotti che ...che è fatta di, pesce, ...Tra temi autonomia,' ed etichettatura cibi . I ministri dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, dello Sport, Andrea Abodi, dell'Istruzione, Giuseppe Valditara e dell'Agricoltura, Francesco ...Il ministro dice che in Italia non arriverà mai. Ma non è cibo per Frankenstein: è identica alla solita carne, alternativa agli allevamenti intensivi e ...TOSCANA. 7 toscani su 10 (68%) non si fidano del cibo creato in laboratorio con cellule staminali in provetta. Il 60% nutre dubbi sul fatto che sia Coldiretti: "7 su 10 non si fidano del cibo artifici ...