La 500 Abarth elettrica è la più Abarth che mai

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La nuova 500è arrivata ed è la prima vettura 100%del marchio dello Scorpione. Naturalmente è parente stretta della Fiat 500che ha debuttato sul mercato poco più di due anni fa, ma prima di raccontarvi come è fatta facciamo un passo indietro. Nata per essereIl suo nome, infatti, è lo stesso della vecchia 500e, che la Fiat ha venduto solo in California e in Nevada dal 2013 al 2019, perché obbligata dalla legislazione locale. Questa 500e, peraltro, è passata alla storia perché Sergio Marchionne chiese pubblicamente di non comprarla, visto che perdeva 14.000 dollari ogni volta che ne vendeva una. Questo risultato anti economico era dovuto al fatto che la vecchia 500 non era stata progettata originariamente per essere, ma era stata ...