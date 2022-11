Killer di Prati | convalidato l’arresto per Giandavide De Pau | ”Nemmeno gli psichiatri avevano capito la sua pericolosità”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 novembre 2022) ArrestoperDe Pau, pare che i dubbi residuali si siano completamente dissolti secondo le indagini e gli ultimi aggiornamenti in merito:De Pau sarebbe ildegli efferati omicidi del quartiere, delle 3 donne massacrate a coltellate giovedì scorso. Ma ora, quello che inquieta sono le dichiarazioni dell’avvocato Alessandro De Federicis, che ha consegnato nelle ultime ore ai microfoni di Repubblica: “Io penso che andrebbe approfondito il profilo suo profiloco, ma non solo da me, anche dalla procura. Nessunoi si è accorto della sua. Tutto ciò è ancora prematuro, le strategie difensive si stabiliscono quando si hanno carte in mano”. L’interrogatorio delle ultime ore sull’uomo, ha finito per convalidare il ...