Kastrati contro gli Azzurri!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Altra chiamata con la Nazionale delle Aquile per Elhan! Il portiere granata classe '97 ha raggiunto ieri i compagni a Tirana per una doppia amichevole durante la sosta del campionato di Serie B.La Serie cadetta tornerà in campo il 26 e 27 novembre, il Citta sarà impegnato domenica 27 al Tombolatoil Cosenza. I nostri complimenti ad Elhan per la meritata chiamata, speranzosi di vederlo in campo propriogli Azzurri di Mancini domani sera. Il match tra Albania ed Italia si giocherà domani alle ore 20.45 all'Air Albania Stadium di Tirana, diretta su Rai 1. Sabato per l'Albania altro in, sempre a Tirana,l'Armenia.