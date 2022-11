Kaina the Great Snow | il nuovo trailer dell’anime di Tsutomu Nihei

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 23 novembre 2022)of theSea, l’ultimo progetto anime del celebre fumettista(Blame!) si mostra in un, pubblicato sul sito del suddetto anime.of theSea, diretto da Hiroaki Ando (Ajin, Listeners) e sceneggiato da Sadayuki Murai (Godzilla – Il pianeta dei mostri, J?ni Taisen, Natsume degli spiriti) e Tetsuya Yamada (Knights of Sidonia, J?ni Taisen) è prodotto da Polygon Pictures (Knights of Sidonia). Dalè possibile individuare una serie di informazioni interessanti in quanto sono stati rivelati diversi membri del cast, oltre a presentare in anteprima la sigla iniziale Telepath composta dal gruppo Yorushika e la sigla finale Juvenile della rock band ...