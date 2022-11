(Di mercoledì 23 novembre 2022) In questo scenario,Eat ( www.eat.it ), app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo, e parte diEat Takeaway.com, leader nel mercato della consegna di ...

Adnkronos

In questo scenario,( www.justeat.it ), app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo, e parte diTakeaway.com, leader nel mercato della consegna di ...La novità, rispetto ai tradizionali sistemi di delivery quali Glovo e- siamo presenti anche qui e chi lo desidera può tranquillamente continuare a ordinare tramite le due piattaforme - sta ... Just Eat, self-care e social media i driver del delivery Roma, 23 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Il food delivery ha assunto ormai un ruolo di primo piano all interno della vita quotidiana degli italiani, che ne apprezzano la varietà, ma anche la ...Ha perso il controllo del suo motorino mentre era in giro a fare consegne. E dopo una prima operazione, avvenuta nella serata di mercoledì 16 novembre 2022, giorno in cui è avvenuto l'incidente a Vena ...