Italia-Svizzera oggi in tv | canale | orario e diretta streaming girone Europei femminili curling 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tutto pronto per, partita valevole per la nona sessione del round robin deglidi, in programma da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Stefania Constantini, Camilla Gilberti, Angela Romei, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli vogliono un altro successo per sognare l’accesso tra le prime quattro del continente. Le azzurre, dopo aver sfidato in mattinata la Svezia, incontreranno l’ostica formazione elvetica nell’ultimo match del, importantissimo in ottica passaggio del turno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 23 novembre alla Oestersund Arena, in Svezia. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...