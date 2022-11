Italia-Spagna oggi in tv | canale | orario e diretta streaming girone Europei maschili curling 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tutto pronto per, partita valevole per l’ottava sessione del round robin deglidi, in programma da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini, ancora imbattuti, si sono già assicurati l’accesso in semifinale ed ora vogliono provare a conservare il primo posto della classifica per sperare in un accoppiamento migliore. Gli azzurri chiudono ilcontro la formazione spagnola, ottava in classifica e già matematicamente fuori dalle prime quattro. Chi si aggiudicherà il successo? L’appuntamento è per le ore 14.00 di mercoledì 23 novembre alla Oestersund Arena, in Svezia. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...