Istat | con politiche famiglia giù il rischio di povertà 2022

Lo afferma l'. Le stime includono gli effetti dei principali interventi sui redditi familiari adottati nel 2022: la riforma Irpef; l'assegno unico e universale per i figli a carico; le indennità ...La Legge Fornero continuerà ad essere vigenteil suo ' scalone' che imporrà alla stragrande ... Secondo l', ( dati dicembre 2021) nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni il tasso di ...In particolare - segnala l'Istat - la riforma dell’Irpef, l’assegno unico e gli altri interventi hanno ridotto il rischio di povertà per le famiglie con figli minori, sia coppie (-4,3 punti), sia ...Roma, 23 nov. - (Adnkronos) - Sul fronte redditi nel 2022 l'Italia è divenuta un paese leggermente meno 'diseguale'. Lo certifica l'Istat che stima come l insieme delle politiche sulle famiglie abbia ...