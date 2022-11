Inverno in Ucraina | la guerra a - 20 gradi senza gas e luce | ' Moriranno a milioni'

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L'Occidente invia equipaggiamenti più pesanti ai militari di Zelensky. Borrell lancia l'allarme: 'Il sistema elettrico è vicino alla distruzione'. L'Oms: tantissimi civili a rischio per il gelo. E ...

L'Occidente invia equipaggiamenti più pesanti ai militari di Zelensky. Borrell lancia l'allarme: 'Il sistema elettrico è vicino alla distruzione'. L'Oms: tantissimi civili a rischio per il gelo. E ...Il numero uno dell'operatore energetico Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, lo ha riferito mentre l'incombe sull'. E nel giorno in cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha avvertito che '...L’Occidente invia equipaggiamenti più pesanti ai militari di Zelensky. Borrell lancia l’allarme: "Il sistema elettrico è vicino alla distruzione". L’Oms: tantissimi civili a rischio per il gelo. E sca ...La rete elettrica ucraina ha subito "danni colossali" dopo gli attacchi delle truppe russe. Il numero uno dell'operatore energetico ...