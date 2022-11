Inter | si monitora la condizione di Lukaku | il belga vuole esserci con il Napoli

Big Rom salta la prima al Mondiale contro il Canada, spera di rientrare o contro il Marocco o contro la Croazia: l'valuta da lontano per averlo il 4 gennaio contro il ...L'lo aspetta, il Belgio lo: per Romelu è iniziata la corsa contro il tempo.Big Rom salta la prima al Mondiale contro il Canada, spera di rientrare o contro il Marocco o contro la Croazia: l’Inter valuta da lontano per averlo il 4 gennaio contro il Napoli ...Tante le richieste già arrivate al club bergamasco per il calciatore classe 2003: dall’Atletico Madrid al Bayern Monaco, fino a Manchester City e Liverpool in Premier League. In Italia, oltre ...