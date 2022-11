Insegnanti e professionisti dell’educazione sempre più digitali con il master e il corso di perfezionamento online dell’Università di Firenze

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sono aperte le iscrizioni ai corsi di sviluppo professionaledisulle competenze e la didattica digitale per, educatori e. Ilannuale e ildisi sviluppano sui temi delle tecnologie educative per l’apprendimento in modalità e-learning. Il recente rialla Didattica a Distanza prima e alla Didattica Digitale L'articolo .