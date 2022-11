Inno Germania | testo | parole e musica VIDEO

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Das Lied der Deutschen (o Deutschlandslied) è l’nazionale della. È un simbolo dell’identità nazionale e un grande canto di patriottismo, basato su una poesia scritta da August Heinrich Hoffmann von Fallersleben nel 1841 che celebra la diversitàdella cultura tedesca e la bellezza del paesaggio. Laè invece opera di Joseph Haydn nel 1797. Di seguito ile ildell’. Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt, wenn es stets zum Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält. Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt: Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang. Uns zu edler Tat ...

