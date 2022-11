Inno Belgio | testo | parole e musica VIDEO

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La Brabançonne è l’nazionale del. Laè ispirata a quella dell’francese, ed è stata composta da Francois vam Campenhout, mentre ilè stato scritto nel 1830 da Alexandre Dechet, successivamente tradotto in francese da Charles Rogier nel 1860 e in fiammingo nel 1980 da Robert Herreman. Di seguito ile ildell0nno. Ô Belgique, ô mère chérie, À toi nos cœurs, à toi nos bras, À toi notre sang, ô Patrie! Nous le jurons tous, tu vivras! Tu vivras toujours grande et belle Et ton invincible unité Aura pour devise immortelle: Le Roi, la Loi, la Liberté! (ter) SportFace.

