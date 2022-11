Infortunio Kane | l’attaccante inglese alle prese con problemi alla caviglia | le condizioni

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Harry, attaccante dell’Inghilterra, ha subito un duro colpo durante la partita con l’Iran e eseguirà degli accertamenti per capre se sarà disponibile per la partita contro gli USA Harry, attaccante dell’Inghilterra, ha subito un duro colpo durante la partita con l’Iran e eseguirà degli accertamenti per capre se sarà disponibile per la partita contro gli USA. Harrywill have a scan on his ankle ahead of England’s next World Cup game against the #USMNT.was walking with his right ankle lightly strapped, and with a slight limp, after England's 6-2 victory over Iran.More from @David Ornstein— The Athletic Football (@TheAthleticFC) November 22, 2022 A riportarlo è The Athletic, che aggiunge come al momento le suenon preoccupino il Ct e lo staff medico per il proseguo del ...