Informazioni per la tifoseria ospite

(Di mercoledì 23 novembre 2022) INFORMATIVA VENDITA BIGLIETTIA.S. Cittadella vs Cosenza CalcioSerie BKT 2022/23 – 14° Giornata di AndataDomenica 27/11/2022 – ore 15.00P.C. “Tombolato” di Cittadella (PD) SETTORE OSPITICURVA NORD OSPITI – 1144 Posti (100% di capienza)Secondo Protocollo di Intesa del Ministero dell’Interno e data la considerazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive come partita a rischio “livello 1” (Determinazione n. 15 del 20/04/2022), unitamente al D.L. 24 del 24/03/22 e al Protocollo FIGC del 06/07/21 (con successivi aggiornamenti) viene disposta: Vendita libera dei tagliandi del settore ospiti, senza quindi nessun obbligo di possesso della Tessera del Tifoso e/o limitazioni territoriali legate al luogo di residenza e nascita, al costo di € 12,50 + € 1,50 di spese prevendita Non sono previste prelazioni di alcun genere o scontistiche relative a sesso o età. I tagliandi ...

Italia Oggi

...tipo di malware sviluppator accogliere credenziali memorizzate nei browser (come account gaming, servizi e - mail e social network), ma anche dati bancari e delle carte di credito,...Come si calcola la pensionestimare la propria pensione futura, bisogna conoscere alcunefondamentaliil calcolo: il montante contributivo , ovvero il numero di contributi ... Informazioni sui titolari effettivi, ma non per tutti - ItaliaOggi.it ROMA- Al via il 25 novembre, proprio in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne”, il primo modulo della prima edizione del progetto regionale di form ...Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) - L Italia aveva 10 punti percentuali in meno rispetto agli altri Paesi. In coincidenza con il Covid, a inizio 2020 i livelli di ricerca di informazioni sulla salute..