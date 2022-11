Influenza con un mese di anticipo | tosse e catarro i sintomi | ma senza tampone non si distingue dal Covid

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Antonello Maruotti, docente della Lumsa: "Molti contagi tra i bambini. La mascherina è utile a prevenirla". La diffusione maggiore al momento è in Umbria e Lombardia. I consigli del pediatra: "Tenere a casa i figli per evitare che infettino i compagni di scuola"

...proprio perché ogni giorno vanno incontro ad attacchi e aggressioni come lavarle tutti i giorni... L'igiene delle mani è importante proprio per evitare di andare incontro ae raffreddori. ...L'iniziativa nella Sala Pegaso si è apertai saluti dell'assessore regionale al diritto alla ... dalle differenze nell'uso dei farmaci antivirali all'Antonello Maruotti, docente della Lumsa: "Molti contagi tra i bambini. La mascherina è utile a prevenirla". La diffusione maggiore al momento ...La riduzione di estrogeni e progestinici comporta una serie di alterazioni. Se ne parla nell’inserto in edicola giovedì 24 novembre gratis con il Corriere della Sera ...