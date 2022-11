Industria Felix premia le 203 imprese più competitive e affidabili d’Italia | ci sono anche 2 bergamasche

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 novembre 2022)30 le società di capitali con sede legale in Lombardia che giovedì a Roma all’Università Luiss Guido Carli nella prestigiosa Aula Magna Mario Arcelli saranno insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 45° evento, terza edizione nazionale del Premio– L’Italia che compete, per performance gestionali,tà finanziaria e talvolta sostenibilità. In totale sarannote 203 aziende. Le regioni che vantano il maggior numero di aziendeteLombardia e Campania con 30, con la prima però che la spunta in valori assoluti, seguite ad un passo dal Lazio (28) e poi da Veneto (21), Piemonte (20) e Puglia (19). A primeggiare in Lombardia è il capoluogo di regione con 16 aziendete, seguita dalla ...