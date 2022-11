Indonesia | 151 dispersi | soccorritori scavano tra le macerie

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Giacarta, 23 nov. (Adnkronos/Dpa) - A due giorni dal sisma di magnitudo 5.6 gradi della scala Richter che ha causato la morte di 268 persone nell'isolana di Giava, le squadre di soccorsotra leancora alla ricerca di 151 persone. "I nostri sforzi nei prossimi tre giorni saranno incentrati sulla ricerca dei" ha dichiarato il capo dell'Agenzia per la gestione delle calamità naturali, Suharyanto. Oltre mille le persone rimaste ferite, 2300 gli edifici e le abitazioni danneggiati. Gli sfollati sono circa 58mila.

