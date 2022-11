Incroci sentimentali | affettività e passione impossibili nel film Orso d’oro per la regia a Berlino

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Un triangolo diche finisce in oscura solitudine e sentimenti infranti. C’è da lustrarsi gli occhi di fronte all’austero, tesissimo melodramma di Claire Denis,, uscito nelle sale italiane in 24 copie con Europictures. Uno di quei lavori che possono essere usati retoricamente per dire che “in Italia certinon si riescono a fare”. Introdotto da un intermezzo romantico di vacanza al mare dove la coppia attorno ai sessanta, Sara (Juliette Binoche) e Jean (Vincent Lindon), si abbracciano, si toccano, si sfiorano mentre fanno il bagno, il 15esimo lungometraggio della 76enne regista francese prende poi subito corpo, spirito, decolorazione grigio fosca, in un appartamento parigino con terrazzo medio borghese in cui la coppia rientra ...

... c'è anche l'ultima pellicola di Claire Denis, scuro e lucente, impenetrabile talora, oggetto misterioso, il cui titolo italiano è "", girato nel periodo del confinement , alias ...Giovanna D'Arbitrio Vincitore dell'orso d'argento al Festival di Berlino per la miglior regia,(titolo in francese Avec amour et acharnement , titolo in inglese Both Sides of the Blade ) di Claire Denis, è tratto del romanzo Un tournant de la vie ( Una svolta nella vita , ...Ha riscosso consensi al Festival di Berlino ed ora arriva nelle sale con un binomio già collaudato. Ecco quando esce Incroci sentimentali ...Both Sides of the Blade è l'inedito dei Tindersticks che fa da tema per la colonna sonora dell'ultimo film di Claire Denis, Incroci Sentimentali, in sala grazie ad Europictures. Nel ...