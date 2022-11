Impresa Giappone | battuta una Germania sprecona per 2-1

(Di mercoledì 23 novembre 2022) AL RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – E' un Mondiale di sorprese e dopo l'Argentina tocca anche allaprenderne atto. Tedeschi dominanti nella gara d'esordio e avanti con un rigore trasformato da Gundogan, poi un calo di concentrazione e Doan ed Asano ribaltano il risultato regalando aluna storica vittoria.Samurai Blu in undici dietro la linea della palla e basta una veloce ripartenza, all'8?, per spaventare i tedeschi: Maeda mette dentro ma è fuorigioco. Lasi fa vedere con un colpo di testa di Rudiger, su azione d'angolo, con palla fuori ma il primo tiro tedesco in porta arriva al 20? con Kimmich, Gonda vola a ribattere. Laguadagna campo ma la manovra è lenta. Un tiro centrale di Gundogan anticipa un paio di mischie pericolose in cui isi fanno muro. Al 31?, ...

TUTTO mercato WEB

... oltre che per la clamorosadella nazionale asiatica, anche per la plateale protesta dei calciatori tedeschi contro il "bavaglio" imposto dalla Fifa. Germania -, Neuer e la fascia "...L'assedio tedesco non porta nessun risultato, ilbalza in testa al gruppo E bissando l'dell'Arabia Saudita che ieri ha sorpreso l'Argentina. E dopo la Corea del Sud nel 2018, la ... Impresa del Giappone, 2-1 con la Germania. La stampa tedesca: "Inizio da incubo come nel 2018" Tedeschi dominanti nella gara d’esordio e avanti con un rigore trasformato da Gundogan, poi un calo di concentrazione e Doan ed Asano ribaltano il risultato regalando al Giappone una storica vittoria.I giapponesi battono i tedeschi con due gol nel secondo tempo, Ito e Doan ribaltano il rigore di Gundogan: harakiri tedesco ...