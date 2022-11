Ilary Blasi | clamoroso incontro sfiorato con Totti e Noemi | ecco dove

Tuttosport

... all'aeroporto di Fiumicino, Francesco e la nuova compagna hanno rischiato di incrociare la, atterrata qualche minuto prima da New York a causa delle condizioni meteo. Totti e, dopo l'...Dal tag siamo risaliti alla catena di negozi in cui l'anello sarebbe stato acquistato', ossia la gioielleria in cui l'ex capitano della Roma andava a comprare i regali a. E, secondo una ... Totti, Ilary Blasi e il Vaffa a San Valentino: il clamoroso retroscena Ilary Blasi negli ultimi mesi è stata spesso al centro del gossip per via del suo matrimonio finito con Francesco Totti. La showgirl proprio qualche giorno fa ha avuto il primo incontro in tribunale c ...Ilary, Totti e Noemi: sfiorato un clamoroso incontro a tre! A spifferarlo il settimanale Chi: al ritorno in Italia da Dubai, all'aeroporto di Fiumicino, Francesco e la nuova compagna hanno rischiato d ...