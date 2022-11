Il terziario bergamasco frena | mentre i prezzi continuano a salire

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Bergamo. Nel terzo trimestre 2022, il periodo cioè che copre l’estate da luglio a settembre, ilrallenta: i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Bergamo registrano un freno della crescita di fatturato delle imprese bergamasche, che pure avevano attraversato una fase molto positiva nella prima parte dell’anno. Un risultato non troppo soddisfacente a cui sono collegate due analisi che forniscono un quadro ancora più preoccupante. CRESCITA SOTTO LA MEDIA LOMBARDA Il primo aspetto riguarda i, che rispetto al trimestre precedentea crescere in modo significativo: lo si vede soprattutto nel commercio al dettaglio, con un + 4,7% che segna un nuovo incremento record (quelli dei servizi sono in leggero rallentamento, anche se crescono comunque del 2,8%). ...

