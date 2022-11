Il sito del Parlamento europeo sotto attacco hacker | “Organizzato da gruppo filorusso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nella giornata in cui è stata approvata la risoluzione che riconosce la Russia come “Stato terrorista” con i voti di 494 deputati europei favorevoli, ildelè statoato, mentre è ancora in corso la plenaria a Strasburgo. Secondo il profilo Twitter “BetterCyber“, ildi hacking filo-russo “Killnet” ha lanciato l’contro l’infrastruttura digitale dell’Eurocamera. Ilufficiale risulta irraggiungibile in molti Paesi, anche in Italia. Il direttore della comunicazione del, Jaume Dutch ha dichiarato: “La disponibilità delweb delè attualmente influenzata dall’esterno a causa degli elevati livelli di ...