Il sindaco di Kiev | Pronti ad evacuare la città | sarà il peggior inverno dalla Seconda guerra mondiale

Il Sannio Quotidiano

Lo ha affermato, in un'intervista al quotidiano tedesco Bild, ildella capitale ucraina Vitaliy Klitschko, secondo cui i residenti didevono prepararsi a uno scenario di interruzioni di ...Lo ha detto ildi Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, sul suo canale Telegram. L'... non si conoscono ancora i dettagli dell'attacco, ma la dimostrazione della capacità didi minacciare ... Ucraina: sindaco, ‘Kiev potrebbe affrontare peggior inverno da II Guerra Mondiale’ Kiev, 23 nov. (Adnkronos) - Kiev potrebbe dover affrontare il "peggior inverno dalla Seconda Guerra Mondiale" a causa delle interruzioni di corrente dovute agli attacchi russi. Lo ha affermato, ...STRASBURGO - Il Parlamento europeo lancia "Generatori di speranza", una campagna per l'acquisto di generatori di energia elettrica da mandare in Ucraina per affrontare la crisi energetica dovuta agli ...