Il Qatar non ha vietato l’atterraggio dell’aereo tedesco che promuove i diritti Lgbt+

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il 22 novembre 2022 è stato pubblicata un’immagine su Twitter con due foto che ritraggono l’esterno e l’interno di un aereo. Il primo scatto mostra un gruppo di persone scendere da un aereo su cui è riportata la scritta “Fanhansa” e un’illustrazione di alcune persone che si abbracciano. La seconda foto mostra l’interno di un aereo; sui sedili sono applicati dei poggiatesta colorati, che rimandano ai toni della bandiera arcobaleno, simbolo della comunità. Nell’immagine è presente un commento in russo, che abbiamo tradotto utilizzando uno strumento online, in cui si legge: «I tedeschi hanno inviato la loro squadra di calcio ai Mondiali insu un aereo LGBT, ma le autorità delli hanno mandati via e l’aereo con la squadra è dovuto atterrare nel vicino Oman». Lo stesso testo è stato riportato in italiano da chi ha ...

Pareggio per 0 - 0 tra Marocco e Croazia nel match valido per il gruppo F dei mondiali di2022, disputato all'Al - Bayt Stadium di Al Khor. Alle 20 in campo Belgio e Canada nell'altro ...che...... chi giocherà in difesa Maè importante come gioca il Brasile, per me è importante come gioca la Serbia". L'emozione dell'esordio a2022 e il fatto che molti considerino la Serbia come ...Prosegue con altre quattro partite la fase a gironi dei Mondiali di calcio del Qatar. Oggi si parte alle 11:00 con Marocco-Croazia (Gruppo F), poi alle 14:00 è la volta di Germania-Giappone… Leggi ...Metro Guy è uno dei tanti lavoratori che sono accorsi in Qatar in occasione della Coppa del Mondo. Ora è diventato virale gridando “metro” per le strade di Doha. È appollaiato su una sedia da bagnino ...