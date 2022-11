Il Psg vuole lasciare il Parc des Princes e trasferirsi allo Stade de France

(Di mercoledì 23 novembre 2022) In un’intervista a Bloomberg, il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, ha dichiarato che il club potrebbeildes Princee. La squadrase potrebbesullode. Il presidente ha detto: “Parigi merita uno stadio migliore. La mia prima opzione è che non ci muoviamo. Ma la città di Parigi ci sta spingendo a farlo. Abbiamo speso 85 milioni di euro per modernizzare ildes, ma questo non è il nostro stadio”. Al-Khelaifi ha aggiunto che il club è già pronto ad impegnare 500 milioni di euro per un altro progetto di ristrutturazione e ampliamento dello stadio, per aumentarlo a 60.000 posti, che intraprenderà solo se sarà proprietario dello stadio. Secondo quanto scrive Bloomberg, però, la città di Parigi ...

