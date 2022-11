“Il Principe di Roma” | il Dickens all’italiana con Marco Giallini firmato da Edoardo Falcone

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Per quelli che l’albero di Natale – o il presepio – l’hanno fatto o aspettano l’Immacolata c’è anche il primo film di Natale che è da poco nelle sale (ma ci rimarrà a lungo), Ildi. L’ha confezionato il regista– con l’aiuto alla sceneggiatura di Paolo Costella – ed è unalla matriciana che si regge sulla bravura degli attori e su una scenografia indovinata tra unapapalina ed una brava Paola Comencini. 1829: Leone XIII° sta per tirare le cuoia ma i giochi di potere non si fermano ed un panettiere-cravattarono Sor Bartolomeo () trama per ottenere il titolo disposando con pactum sceleris Domizia Accoraboni (Liliana Bottone) ...