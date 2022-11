Il Parlamento Ue riconosce la Russia come Stato sponsor del terrorismo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ileuropeo ha riconosciuto ladelper le atrocità commesse dal regime di Vladimir Putin contro il popolo ucraino. La risoluzione adottata dagli Europarlamentari – con 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astensioni – sottolinea che gli attacchi e le atrocità intenzionali delle forze russe e dei loro delegati contro i cittadini ucraini – uniti alla distruzione delle infrastrutture civili, e altre gravi violazioni del diritto internazionale e umanitario – sono tutti atti di terrore e crimini di guerra. Per questo, dichiarano launodelche «utilizza mezzi terroristici». L’Unione europea però non può dichiarare gli Stati...

