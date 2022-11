Il Parlamento Ue | «La Russia è uno Stato che usa mezzi terroristici» E la sinistra si spacca

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Laè «unosostenitore del terrorismo e unoche fa uso di». È quanto si legge nella risoluzione unitaria votata a larghissima maggioranza daleuropeo. La risoluzione, presentata dal Ppe, dai conservatori dell’Ecr, dei quali fa parte anche FdI, e dai liberali di Renew Europe, è stata approvata dalla plenaria di Strasburgo con 494 voti a favore, 58 contrari e 44 astensioni. Fra gli italiani che non hanno sostenuto la risoluzione ci sono i 3 parlamentari di Socialisti&Democratici, l’indipendente Francesca Donato e la delegazione del M5S, che si è astenuta parlando della necessità di «alzare i toni della pace». Dunque, anche in Europa opposizione in ordine sparso, mentre il centrodestra ha votato compatto. Cosa dice la risoluzione su ...