Il Mose al primo vero stress-test E ora nuovi interventi per l’ecosistema di Venezia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) A 49 anni della legge speciale per, 9 anni in più della biblica traversata di Mosè con il suo popolo nel deserto, il sistema di paratie mobili del più grande cantiere idraulico del mondo, funziona. Ieri, azionato per la 35esima volta dal 3 ottobre 2020, ha fermato la terza marea più alta della storia di, ed è stato il suocatastrofale. Abbiamo ancora negli occhi il grande spavento mondiale di martedì 12 novembre 2019, la sera in cui entrarono in laguna le acque alte a quota 187 centimetri a Punta della Salute, la seconda alta marea di sempre, appena 7 centimetri in meno dell’Aqua Granda che il 4 novembre del 1966 allagò tutta la città con un metro sopra piazza San Marco. La marea, tre anni fa, Granda trovò ancora indifesa la città più delicata del ...

Ondata comunque eccezionale, barriere alzate alle .... Alla Punta della Salute l'acqua ha raggiunto 46 centimetri, lasciando la città all'asciutto. Le barriere mobili sono state alzate alle ore 5:30, ...