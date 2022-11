“IL MONDO CHE VA” | prossima l’uscita del nuovo libro di Goffredo Palmerini

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’AQUILA – E’ in corso di pubblicazione “Ilche va“, dodicesimodi, che uscirà per le Edizioni One Group nei primi giorni di dicembre. Con il consenso dell’editore, se può essere d’interesse, si anticipa la Presentazione di Mario Narducci, che apre il volume, con l’immagine di copertina., giornalista e scrittore, ha pubblicato i volumi “Oltre confine” (2007), “Abruzzo Gran Riserva” (2008), “L’Aquila nel” (2010), “L’Altra Italia” (2012), “L’Italia dei sogni” (2014), “Le radici e le ali” (2016), “L’Italia nel cuore” (2017), “Grand Tour a volo d’Aquila” (2018), “Italia ante Covid” (2020), “Mario Daniele, il sogno americano” (2021), tradotto e pubblicato anche negli Stati Uniti, “Mosaico di Voci” (2021). Nel 2008 ...

RaiNews

I grandi temi di attualità sui dispositivipreferisci, approfondimenti quotidiani dall'Italia e dalIl foglio web a 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni OPPURE... squadra e minuto del primo gol della finale della Coppa del. Chi indovinerà, riceverà un ... Gli altri bonus Sempre in tema di pronostici, va segnalato il Predictor di NetBet: un gioco... "Strange World - Un mondo misterioso", arriva la grande avventura della famiglia Clade "Il calcio è qualcosa che non si può certo staccare dalle dinamiche geopolitiche che sono le vere protagoniste del mondo. Faccio un esempio: conta di più la presenza ...Mondo - Il recente uso russo di droni iraniani in Ucraina ha riaperto la discussione sull'utilizzo di tali armi nei conflitti moderni. I droni sono da tempo un ...