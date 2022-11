“Il lato magico Il rituale del benandante” | il libro di Jessica Bellina

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ginevra è una giovane ragazza con una normale vita da adolescente, con amici vecchi e nuovi con cui uscire a divertirsi, studiare quel poco che serve giusto per passare l’anno scolastico e con piccoli problemi di cuore tipici dell’età. Tutto sembra scorrere in modo regolare, fino a quando non incontra il bel Logan che le farà scoprire qualcosa che non credeva fosse possibile e che le riporterà alla mente delle cose strane successe tanti anni prima. Il romanzo parte con una schiacciante visione di differenza di intenti, immagini e archi anagrafici. La storia infatti, almeno inizialmente, è vista attraverso due punti di vista diversi. Da una parte troviamo la piccola Ginny, e dall’altra suo cugino Andrea. I due punti focus, differiscono principalmente per la visione della vita e delle cose, complice l’età anagrafica. Da unvi troviamo la spensieratezza e l’ingenuità ...