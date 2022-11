“IL GUSTO DELLA SALUTE” | Gli Sponsali

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Appartenenti alla famiglia delle Alliaceae, gli(o sponzali) si caratterizzano per essere bulbi longilinei di cipolle, composti da un fusto bianco tubulare che si allunga in coste di un verde variamente modulato. Sono anche conosciuti con il nome di “cipolle porraie” per quanto, rispetto ai porri, siano tutt’altra cosa. Abitualmente raccolti nel periodo compreso tra dicembre ed aprile, glisi consumano molto giovani. Hanno un sapore spiccatamente dolce ed una fragranza simile a quellacipolla fresca, seppure meno intensa e persistente. Rappresentano un autentico alimento ‘di nicchia’ tra quelli prodotti nelle regioni del Sud Italia e, più particolarmente, in Puglia dove glitrovano uno dei luoghi più favorevoli per la loro crescita. E dalla Puglia arrivano le immagini ...