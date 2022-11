Il Governo Meloni punta - come previsto - su famiglia e incentivo alla natalità | maggiorando assegno unico per il primo anno e dai 3 figli in su e congedo fino al sesto anno di vita del bambino

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ildi Giorgia, è abbastanza chiaro dalle dichiarazioni dei diversi esponenti, tiene in particolare modo alle famiglie, anche se solo a quelle tradizionali. Un’attenzione che ha fatto confluire quasi un miliardo e mezzo di risorse nella manovra economica appena rilasciata, per un pacchetto di aiuti dedicato a chi ha. Netflix, undiparentale pagato a dipendenti ...

'Questo - attacca l'esponente dem - è unche sferra un attacco quotidiano all'uguaglianza. ... checon parole indegne definì in passato 'metadone di Stato', c'è l'idea che, se i poveri ...... è arrivato proprio nel momento in cui il Consiglio dei ministri era riunito per licenziare il testo base della legge di Bilancio 2023 , primo banco di prova per il neonato. Stando al ...Da una parte, il contributo straordinario introdotto dal governo Draghi: «La manovra interviene con una ... aliquota dal 25% al 35%» ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dall’altra, la ...Benzina e diesel tornano ad aumentare e lo faranno nel giro di una settimana a poco e più per decisione del governo guidato dalla presidente Giorgia Meloni. Sì, perché nella Manovra presentata il 22 n ...