Il Giappone vince contro la Germania | la quota era clamorosa!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Al Mondiale ogni giorno una sorpresa. Ieri è toccato all' Argentina cadere sotto i colpi dell' Arabia Saudita . Oggi è la volta della, anche lei passata in vantaggio e poi rimontata da una ...

Corriere dello Sport

Al Mondiale ogni giorno una sorpresa. Ieri è toccato all' Argentina cadere sotto i colpi dell' Arabia Saudita . Oggi è la volta della Germania , anche lei passata in vantaggio e poi rimontata da una ...Nella giornata di oggi il secondo match vede di fronte la Germania e il Giappone. Il risultato finale è inaspettato infatti la squadra giapponese ribalta il risultato (la Germania era andata avanti 1 - 0 grazie ad un ruigore di Gundogan ) e conquista 3 punti. Tedeschi avanti con Gundogan su rigore, poi la nazionale asiatica si scatena nella ripresa e va a segno con Doan e Asano.