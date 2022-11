Il dramma di Noemi | quella foto di Michelle Hunziker che la ha travolta

(Di mercoledì 23 novembre 2022) "Mi sono sentita ferita":, ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, ha parlato della crisi avuta dopo Sanremo 2018. Il motivo? Venne presa in giro sui social "perché ero in sovrappeso". Un meme, in particolare, l'avrebbe fatta soffrire: si tratta di unache da una parte mostra lei e dall'altrain una forma smagliante. "Inper la prima volta ho visto la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi chefisicità gli appartiene. Mi sono fatta un pianto eè stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa", ha spiegato la cantante. Nel corso dell'intervistaha parlato anche dei problemi legati alla vista cominciati ...

Corriere dello Sport

Il figlio Christian è disperato, ha smarrito sciaguratamente proprio il bellissimo regalo che gli aveva donatoBocchi : ecco di cosa si tratta. IlSono ore molto concitate in casa Totti, ...È scomparso nei giorni scorsi il piccolo Tyson , il bulldog francese che qualche mese faBocchi , nuova compagna di Francesco Totti, ha regalato a Cristian, 17 anni, il primogenito del capitano. Scrive Dagospia della sparizione dell'animale, a cui sono legatissimi i figli di Totti, ... Il dramma di Totti e Noemi: è scomparso il cane regalato a Cristian Nella puntata di Belve, in onda su Rai2, Francesca Fagnani regala ai telespettatori un'altra intervista impedibile. In studio Noemi, che ripercorre le tappe della sua carriera e l’esperienza, dolorosa ...Noemi torna a parlare del suo peso e delle partecipazioni a ... che in quel momento ha vissuto un vero e proprio dramma: “Mi sono sentita ferita come donna. In quella foto per la prima volta ho visto ...