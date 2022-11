Il “Domani” come Saviano | Aiuto! Meloni ci porta in tribunale La querela riguardava Arcuri e le mascherine

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sulle orme di Roberto, il quotidiano di De Benedettisfodera l’arma vittimismo per difendersi da unafatta da Giorgia(quando non era premier ovviamente) e per la quale il direttore Stefano Feltri è stato rinviato a giudizio, assieme con il giornalista che firmò l’articolo, Emiliano Fittipaldi. Cosa aveva scritto un anno fa il giornale diretto da Stefano Feltri? Che Giorgiaavrebbe raccomandato Fabio Pietrella (Confartigianato Moda) per una fornitura dipresso l’ex commissario. Tale fornitura tra l’altro non ebbe mai luogo. Perchéhato ilLa leader di FdI annunciò subito, e ne spiegò le ragioni in una conferenza ...