(Di mercoledì 23 novembre 2022) Congiuntura. Il terziario resta ancora in leggero rialzo nel terzo trimestre, ma c’è incertezza nelle aspettative. Mazzoleni: «L’aumento dei prezzi ha sfiorato il +10%».

il passo Saipem +0,8%, quando Tim - dopo il - 4% di ieri - oggi torna a salire (+1,6%). Su ... 22 nov - Procedono con cautela le Borse europee a [...] 22 novembre - 12:00 ***G20:in ...... dagli Usa, il Redbook annuale sul, l'indice della Fed di Richmond e le anticipazioni ...49%), Tenaris (+4,48%), TotalEnergies (+3,85%), Eni (+3,41%) e Shell (+3%), mentreSaipem (+1,... Il commercio rallenta: lo shopping natalizio è il vero banco di prova Congiuntura. Il terziario resta ancora in leggero rialzo nel terzo trimestre, ma c’è incertezza nelle aspettative. Mazzoleni: «L’aumento dei prezzi ha sfiorato il +10%». Anche se le cifre sono ancora ...La congiuntura. L’industria rallenta ma resta positiva, frenata delle commesse. Meccanica ok, chimica peggiora. Mazzoleni: «Prospettive non buone, le aspettative degli imprenditori risentono del forte ...