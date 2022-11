Il cinema incontra i giovani con il “Magna Graecia Experience” Tra gli ospiti | Alessandro Haber | Alessandro Preziosi e Francesco Bruni

(Di mercoledì 23 novembre 2022) ILCON ILPresentato il progetto che coinvolgerà gli studenti degli istituti scolastici superiori di secondo grado mcalabresi Educare e sensibilizzare legenerazioni su tematiche come l’inclusione sociale e il rispetto delle diversità attraverso i linguaggi dele della tv. E’ l’obiettivo che caratterizza il progetto “”, ideato da Gianvito Casadonte e giunto alla seconda edizione, che coinvolgerà gli studenti degli istituti scolastici superiori di secondo grado della Calabria in un ricco programma di proiezioni e incontri, con registi e protagonisti del grande e piccolo schermo, in calendario dal 27 novembre al 6 ...

