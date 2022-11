IL CASSETTO PIENO E LA CANTINA VUOTA | Andrea Malgaroli presenta il libro “L’Ottima Annata”

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Vino e ristorazione, un binomio che unisce due simboli del fascino italiano. Eppure, i ristoranti hanno spesso poca consapevolezza di quanto il vino possa essere strategico per i guadagni del proprio locale e compiono errori che rendono il risultato delle vendite deludente. Il fatturato derivante dalla vendita di vino però può rapre fino al 40% del giro d’affari di un ristorante. Per aiutare il comparto della ristorazione e quello del vino a crescere in modo solido, anche in un momento complesso come l’attuale, e rafforzare la stretta relazione,, classe 1974, storico venditore di vino della Val D’Aosta, ha pensato di scrivere il. Un lavoro durato due anni, nato dalla constatazione dell’assenza sul mercato di un manuale simile e che si ...