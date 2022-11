Il boom dei costi (+50%) mette a rischio l'industria della birra

QuiFinanza

...1%, contro l' aumento medio del 6,3%prezzi . Il saldo , insomma, a livello nazionale è ... leggi anche Inflazione al 12%, nuovosopra ogni attesa: salasso da 3mila euro e aumenti al ......se si considera sia che il brand risulta ancora al primo posto in tutte le classifichemarchi ...suo immaginario per far fronte al fisiologico calo di interesse da parte del pubblico dopo un... Black Friday Week, boom dei dispositivi Amazon scontati fino al 50% Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In questa puntata novembrina di First Issue, ci concentriamo sull’esordio del nuovo corso di Fantastic Four e su due novità targate Image e BOOM! Studios.