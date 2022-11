Ieg annuncia InOut | nuovo progetto sul contract nel turismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Rimini, 23 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Il mondo dela 360 gradi in un'unica, grande, manifestazione. Presentato oggi da Ieg-Italian Exhibition Group a MilanoTheCommunity, il più grande e completo marketplace per il settore dell'ospitalità che debutterà in occasione della 60ma edizione di Ttg Travel Experience alla Fiera di Rimini, dall'11 al 13 ottobre 2023. Assieme a Ttg Travel Experience, salone internazionale dedicato ai viaggi, eccoTheCommunity che comprenderà la 72ma di Sia Hospitality Design e il 41° Sun Beach&Outdoor Style, Superfaces, primo marketplace italiano dedicato a tutti i tipi di rivestimenti e materiali per l'architettura e la novità 'Greenscape. The garden and outdoorfair' (in questo...