(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lavittoriana de Iè ufficialmente sul mercato e i nuovi aspirati proprietari la vorrebbero rendere disponibile per le visite dei fan. Una buona notizia per i fan de I. Lavittoriana delche si trova ad Astoria, Oregon, è stata messa ine i potenziali acquirenti stanno valutando di renderla più accessibile al pubblico. "Abbiamo alcune parti interessate all'acquisto in questo momento", ha detto l'agente immobiliare Jordan Miller, che si occupa della quotazione per la proprietà. "Sembra che sia intenzione di tutti poter aprire un po' di più lae renderla più accessibile al pubblico". La dimora del 1896 con ampie vedute sul fiume Columbia che scorre verso l'Oceano Pacifico è stata quotata con un prezzo …

Movieplayer

... diventato un caso al box office Usa: Evelyn Wang (laMichelle Yeoh) è una sino americana ... "Abbiamo tentato per anni di fare un sequel de I- dice a Roma Ke Huy Quan, interprete di Data ...... e La Magia di Harry Potter , rassegna dedicata allasaga del maghetto più famoso al mondo. ... CULT MOVIES ( https://www.ucicinemas.it/cultmovies - estate/ ) Dal 9 al 15 giugno " I; Dal ... I Goonies: la mitica casa del film è in vendita La casa vittoriana de I Goonies è ufficialmente sul mercato e i nuovi aspirati proprietari la vorrebbero rendere disponibile per le visite dei fan.Ke Huy Quan è il famoso attore statunitense di origini vietnamite che negli anni Ottanta è diventato l’iconico bambino in numerosi film d’avventura (da Indiana Jones e il tempio maledetto, in cui inte ...