I giocatori della Germania muti per protesta prima dell' esordio ai Mondiali

(Di mercoledì 23 novembre 2022) AGI - La nazionale tedesca ha trovato il modo dire per le limitazioni imposte dalla Fifa con la minaccia di ammonire i capitani che indossano la fascia OneLove arcobaleno e non quelle ufficialiFederazione. Il portiere Manuel Neuer ha coperto parzialmente la fascia bianca di capitano (non è chiaro se sia quellaFifa) indossando una maglia gialla a maniche corte sopra un'altra a maniche lunghe. Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 1/2 pic.twitter.com/v9ngfv0ShW — DFB-Team (@DFB Team) November 23, 2022 Inoltre i...

... sopra la maglia a maniche lunghe, una a maniche corte che copre la fascia più in sostegno... ma non sta a me e sostengo iin qualsiasi scelta. Non sono Neuer, non posso mettermi nei ...I tedeschi non ci stanno. Per prostestare contro le censureFifa , che sotto pressione del Qatar, ha bandito la fascia ' One Love ', iGermania , prima del fischio inizialepartita contro il Giappone , sono scesi in campo per la foto di squadra, tutti con le mani sulla bocca. Un gesto forte contro la gestione ...Allora i giocatori si inventano questo. Germania-Giappone, gara che inaugura le partite del girone E ai Mondiali di Qatar 2022, ha visto il capitano della compagine tedesca, Manuel Neuer, mandare in ...